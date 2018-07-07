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مرتضى منصور يهدد طارق حامد ويكشف سر غيابه عن معسكر ألمانيا

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:08 م
مرتضى منصور يهدد طارق حامد ويكشف سر غيابه عن معسكر ألمانيا
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الفجر الرياضي
 

 

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن اللاعب طارق حامد تخلف عن معسكر ألمانيا استعدادا للموسم الجديد بسبب غيابه عن الفريق الفترة الأخيرة.

 

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن الجهاز الإداري للنادي لم يستطع إنهاء إجراءات السفر الخاصة باللاعب .

 

وأوضح منصور أن الجهاز الفني سيطبق اللائحة على اللاعب بسبب غيابه الفترة الأخيرة .

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