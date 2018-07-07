ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط جزار هارب من أحكام غرامات بـ 1.2 مليون جنيه في المعصرة

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:09 م
ضبط جزار هارب من أحكام غرامات بـ 1.2 مليون جنيه في المعصرة
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
تمكن الرائد مصطفى احمد عبد العال، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو هشام فاروق علي عبد العال، 42 سنة، جزار ومقيم شارع أحمد حامد ـ العزبة القبلية دائرة قسم شرطة حلوان، والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي " أعمال بناء " بإجمالي غرامات مستحقة بلغت 1.288.000 (مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف) جنيه.

بمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها.

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/8/2018 5:40:00 PM