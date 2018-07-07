ضبط جزار هارب من أحكام غرامات بـ 1.2 مليون جنيه في المعصرة

تمكن الرائد مصطفى احمد عبد العال، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو هشام فاروق علي عبد العال، 42 سنة، جزار ومقيم شارع أحمد حامد ـ العزبة القبلية دائرة قسم شرطة حلوان، والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي " أعمال بناء " بإجمالي غرامات مستحقة بلغت 1.288.000 (مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف) جنيه.



بمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها.



جارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

