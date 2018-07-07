أول تعليق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن لقائه مع "بوتين" في موسكو





قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه سوف يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الأسبوع في العاصمة الروسية موسكو، وسيكون موضوع وجود قوات إيرانية في سوريا، من أحد موضوعات المباحثات الهامة، التي سوف يتحاورون فيها.وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، خلال اجتماع مجلس الوزراء: "لن نقبل بتموضع القوات الإيرانية والقوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية، ليس في مناطق قريبة من الحدود وليس في مناطق بعيدة عنها".وأضاف: "سنطالب سوريا بالحفاظ على اتفاقية فض الاشتباك عام 1974 بحذافيرها"، والتي تقضي بوقف إطلاق النار في البر والبحر والجو بين البلدين.ووصف "نتنياهو" لقاءه المرتقب مع بوتين بأنه "سيكون هاما"، وقال: "نلتقي بين الحين والآخر من أجل ضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الطرفين، وبالطبع أيضا من أجل بحث التطورات الإقليمية".وأضاف: "من البديهي أنني أقيم اتصالًا دائما أيضًا مع الإدارة الأمريكية، هذه العلاقات مع هاتين القوتين العظيمتين تتحلى دائمًا بأهمية كبيرة لأمن إسرائيل وخاصة في الفترة الراهنة".