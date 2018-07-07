جدول مباريات الأهلي موسم 2018/2019 .. بداية نارية أمام الإسماعيلي وختام بالقمة





وصعدت أندية نجوم المستقبل وحرس الحدود والجونة للدوري المنتظر انطلاقه الشهر المقبل، ويسعى الأهلي بطل الدوري الموسم الماضي للحفاظ على لقبه الموسم الجديد. ويرصد الفجر الرياضي مواجهات الأهلي كاملة في الموسم الجديد .



الأسبوع الأول : الأهلي × الإسماعيلي

الأسبوع الثاني : المصري × الأهلي

الأسبوع الثالث : الأهلي × وادي دجلة

الأسبوع الرابع : حرس الحدود × الأهلي

الأسبوع الخامس : الأهلي × الإنتاج الحربي

الأسبوع السادس : الداخلية × الأهلي

الأسبوع السابع : الأهلي × الجونة

الأسبوع الثامن : الأهرام × الأهلي

الأسبوع التاسع : بتروجت × الأهلي

الأسبوع العاشر : الأهلي × الاتحاد السكندري

الأسبوع الحادي عشر: مصر للمقاصة × الأهلي

الأسبوع الثاني عشر : الأهلي × نجوم المستقبل

الأسبوع الثالث عشر : إنبي × الأهلي

الأسبوع الرابع عشر : الأهلي × طلائع الجيش

الأسبوع الخامس عشر : سموحة × الأهلي

الأسبوع السادس عشر : الأهلي × المقاولون العرب

الأسبوع السابع عشر : الزمالك × الأهلي

الأسبوع الثامن عشر : الإسماعيلي × الأهلي

الأسبوع التاسع عشر : الأهلي × المصري

الأسبوع العشرون : وادي دجلة × الأهلي

الأسبوع الحادي والعشرون : الأهلي × حرس الحدود

الأسبوع الثاني والعشرون : الإنتاج الحربي × الأهلي

الأسبوع الثالث والعشرون : الأهلي × الداخلية

الأسبوع الرابع والعشرون : الجونة × الأهلي

الأسبوع الخامس والعشرون : الأهلي × الأهرام

الأسبوع السادس والعشرون : الأهلي × بتروجت

الأسبوع السابع والعشرون : الاتحاد السكندري × الأهلي

الأسبوع الثامن والعشرون : الأهلي × مصر للمقاصة

الأسبوع التاسع والعشرون : نجوم المستقبل × الأهلي

الأسبوع الثلاثون : الأهلي × إنبي

الأسبوع الحادي والثلاثون : طلائع الجيش × الأهلي

الأسبوع الثاني والثلاثون : الأهلي × سموحة

الأسبوع الثالث والثلاثون : المقاولون العرب × الأهلي

الأسبوع الرابع والثلاثون : الأهلي × الزمالك

أجريت اليوم قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد الذي سيتنافس فيه 18 نادي على لقب الدوري.