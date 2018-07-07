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'الصحفيين' تعفي العاملين بالصحف المتعطلة من رسوم أنشطة التدريب

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:06 م
'الصحفيين' تعفي العاملين بالصحف المتعطلة من رسوم أنشطة التدريب
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، عن إعفاء الزملاء العاملين بالصحف المتعطلة وأبنائهم، من أية رسوم خاصة بأنشطة لجنة تطوير المهنة والتدريب، ودوراتها الخاصة بتطوير الأداء المهني أو اللغات، وما يُستجد من دورات.
 

وقال في بيان له اليوم، إن هذا القرار هو سابقة الأولى من نوعها؛ وذاك في إطار عودة نقابة الصحفيين لدورها الخدمي.


وأضاف أن القرار يأتي انطلاقًا من قناعته بمسؤولية النقابة، عن خدمة الزملاء كافة، والمتعطلين خاصة، ودعمهم بكل السُبل، لحين توفير فرص عمل مستقرة لهم.
المزيد عن: نقابة الصحفيين لجنة تطوير المهنة والتدريب لجنة التدريب بنقابة الصحفيين الفجر الصحف المتعطلة أيمن عبدالمجيد أخبار مصر أخبار الفجر
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