'الصحفيين' تعفي العاملين بالصحف المتعطلة من رسوم أنشطة التدريب

أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، عن إعفاء الزملاء العاملين بالصحف المتعطلة وأبنائهم، من أية رسوم خاصة بأنشطة لجنة تطوير المهنة والتدريب، ودوراتها الخاصة بتطوير الأداء المهني أو اللغات، وما يُستجد من دورات.





وقال في بيان له اليوم، إن هذا القرار هو سابقة الأولى من نوعها؛ وذاك في إطار عودة نقابة الصحفيين لدورها الخدمي.







