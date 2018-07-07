جدول مباريات الزمالك موسم 2018/2019 .. بتروجت والاتحاد أولى مواجهات الأبيض والقمة في الختام

"الفجر الرياضي"







- الأسبوع الأول : بتروجيت × الزمالك

- الأسبوع الثاني : الزمالك × الاتحاد السكندري

- الأسبوع الثالث : مصر المقاصة × الزمالك

- الأسبوع الرابع : الزمالك × نجوم المستقبل

- الأسبوع الخامس : إنبي × الزمالك

- الأسبوع السادس : الزمالك × طلائع الجيش

- الأسبوع السابع : سموحة × الزمالك

- الأسبوع الثامن : الزمالك × المقاولون العرب

- الأسبوع التاسع : الزمالك × بيراميدز

- الأسبوع العاشر : الإسماعيلي × الزمالك

- الأسبوع الحادي عشر : الزمالك × المصري

- الأسبوع الثاني عشر : وادي دجلة × الزمالك

- الأسبوع الثالث عشر : الزمالك × حرس الحدود

- الأسبوع الرابع عشر : الإنتاج الحربي × الزمالك

- الأسبوع الخامس عشر : الزمالك × الداخلية

- الأسبوع السادس عشر : الجونة × الزمالك

- الأسبوع السابع عشر : الزمالك × الأهلي

اختتمت فعاليات قرعة الدوري المصري لموسم 2018/2019 الذي سيتصارع فيه 18 نادي على لقب الدوري. يسعى الزمالك صاحب المركز الثالث الموسم الماضي للمنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم واستعادة اللقب الغائب عن النادي منذ 2014. ويرصدمباريات الدور الأول للزمالك .