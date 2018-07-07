635 ألف جنيه.. فني بشركة مستلزمات طبية يسرق مرتبات العاملين بالشرقية

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من كشف غموض وتحديد وضبط إثنين من مرتكبى واقعة سرقة 635 ألف جنيه من موظفين بشركة مستلزمات طبية بالإكراه.



تبلغ لمركز شرطة بلبيس من محاسب وسائق بإحدى شركات المستلزمات الطبية، بأنه أثناء إستقلالهما إحدى السيارات التابعة للشركة عقب صرفهما مبلغ مالى قدره 635515 جنيه، مرتبات العاملين بالشركة، من أحد البنوك بالقاهرة، وسيرهما بطريق بلبيس الصحراوى اتجاه القاهرة اصطدمت بها "سيارة فان" وترجل منها ثلاثة أشخاص مُلثمين وبحوزتهم سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش، واستولوا منهما على المبلغ المالى بالإكراه وفروا هاربين.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية وقطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من:



1. ولاء الدين. م. ع - سن 35 - فنى بذات الشركة.

2. محمد. س. س – سن 27 - سائق - له معلومات جنائية مسجلة، مالك السيارة رقم 185595 ملاكى الشرقية والمستخدمة فى الواقعة.

3. قاسم. أ. أ – سن 32 - نجار - له معلومات جنائية مسجلة.

4. محمد. س. ع - سائق - سن 28.. جميعهم مُقيمين بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل إختبائهم بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبط الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وبإرشادهما تم ضبط مبلغ 156 ألف جنيه، بمسكن الأول وكذا السيارة المستخدمة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربين والسلاح المستخدم وباقى المبلغ المالى المستولى عليه.