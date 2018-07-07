أمينوكس: أتمنى عمل دويتو مع أوكا وأورتيجا

تمكن الفنان المغربى أمين تمرى الشهير بلقب "أمينوكس" من إشعال فتيل الحماسة فى الجنوب الغربى بالنجاح الجماهيرى الذى لاقى مشاركته الخاصة فى فعاليات مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية، فى مدينة وجدة الساحلية.

وكشف أمينوكس، في تصريحات صحفية عن نيته تخطى حدود المغرب العربى والانتشار عربيا بشكل أوسع قريبا، مع تفكيره فى اقتحام السوق المصرى ليحقق نصيب الأسد من التوسع جماهيريا على مستوى العالم العربى، منوها عن أنه ينتظر الفرصة المناسبة لهذه الخطوة المهمة فى مشواره الغنائى.

كما أضاف أمينوكس أنه يعتبر نفسه من "فانز" مجال المهرجانات الشعبية مبديا إعجابه بمسيرة الثنائى الشعبى الأشهر أوكا وأورتيجا، وتمنيه عمل دويتو غنائى مشترك معهما يكون بمثابة الانطلاقة المصرية، إن توافرت هذه الفرصة.

أمينوكس يعد من أسرع التجارب الغنائية انتشارا فى مجال المزيكا البديلة المغربى، بدأ رحلته الفنية منذ قرابة 11 سنة، وحقق نجاحا ساحقا بأولى أغنياته "طفات الشمعة" ضمن ألبومه الأول "أنا وياك" كما حقق ملايين المشاهدات عبر أبرز أغنياته "ماشى بحالهم" و"وايما".