سفير بريطانيا بالقاهرة: دعوة شيخ الأزهر تحقق الاستقرار في أوروبا

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، جون كاسن سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.





أوضح الإمام الأكبر أهمية إشراك الشباب في جهود تعزيز الحوار والسلام بين الشرق والغرب، مبينًا أن الشباب بما يمتلكه من طاقات فاعلة وقدرات على استخدام وسائل التواصل الحديثة لديه القدرة على كسر الحواجز وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي أساءت للعلاقات بين الأديان وأثرت على السلام العالمي.





من جانبه أشاد السفير البريطاني حاجة الدول الأوروبية بخطاب الأزهر ومنهجه الوسطي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في ظل التعدد الثقافي الذي تشهده هذه المجتمعات، مضيفًا أن رسائل فضيلة الإمام الأكبر وخطاباته إلى الغرب تحقق هذا الهدف من خلال دعوته الدائمة للمسلمين في الغرب للاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم.



