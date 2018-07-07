انطلاق الدورة التدريبية لتأهيل الأئمة والدعاة الليبيين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء ونائب رئيس مجلس إدارة منظمة خريجي الأزهر؛ أن شباب العلماء ودعاة اليوم مهمتهم أصعب من مهمة العلماء السابقين، لأنهم بحاجة إلى الإطلاع على التراث، والتفاعل مع مستحدثات العصر وتداعياته الإيجابية والسلبية أيضًا.





و جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف لتأهيل عدد من الأئمة والدعاة الليبيين بمقر المنظمة بالقاهرة.





وقال إن مواكبة العصر والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة ملحة لمعرفة طريقة التعامل والبناء الفكري لما يُقال، لأن هناك من مُلِئَت أذهانهم بما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة, مشيراً إلى ضرورة عدم الانغلاق والاطلاع على العلوم والثقافات الأخرى.





وتابع أن العلماء اليوم يواجهون موجات وتيارات مختلفة، فكما أفرز التفكير الظلامي نزعات التكفير والتطرف فهناك على الجانب الآخر دعوات للإحاد التي تعمل على خلخلة المجتمعات الإسلامي.





وتتضمن الدورة عدة محاور وموضوعات: مقاصد القرآن الكريم, مقاصد الدعوة, واجب العلماء نحو الحاكم والمجتمع المذهبية بين الاعتدال والتطرف وتستمر حتى 26 من يوليو الجاري.



