ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على دورية للحرس الوطني في تونس

الأحد 08/يوليه/2018 - 03:47 م
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على دورية للحرس الوطني في تونس
الأزهر الشريف - أرشيفية
طباعة
محمود الجلاد
 
أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأكد الأزهر الشريف، أنَّ مثل هذه الهجمات الإرهابية تخالف كافة الشرائع والأديان السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتوحيد الجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وتخليص العالم من آفاتها وشرورها.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لتونس، رئيسا وحكومة وشعباً، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى  _عز وجل _ أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

المزيد عن: تونس الحرس الوطني الأزهر أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/8/2018 4:08:03 PM