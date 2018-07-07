الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على دورية للحرس الوطني في تونس

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.





وأكد الأزهر الشريف، أنَّ مثل هذه الهجمات الإرهابية تخالف كافة الشرائع والأديان السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتوحيد الجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وتخليص العالم من آفاتها وشرورها.





وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لتونس، رئيسا وحكومة وشعباً، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى _عز وجل _ أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



