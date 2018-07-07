قانوني: هكذا خالف مكرم محمد أحمد قانون السلطة القضائية

أكد الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائي، أن قرار مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حول منع النشر فى قضية مستشفى 57357، قد جاء بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.



وأضاف عتيق أن القانون قد أعلنها صراحة، بأن النائب العام هو الوحيد الذى يملك سلطة إصدار ذلك القرار، كما أن جميع القضايا التى تخص الرأى العام التى تولت النيابة العامة التحقيق فيها، أو قضاة التحقيق بدرجة رؤساء استئناف، عند رغبتهم فى عدم النشر في تلك القضايا، يطلبون رسميا من الناءئب العام أن يصدر قرارا بمنع النشر.



وكشف عتيق أن ما يتردد بأن قرار الأعلى للإعلام هو منع وليس حظر، لا يفرق كثيرا، فكلا المفهومين واحد، كما أن النيابة العامة هى الوحيدة التى تصدر ذلك القرار بناء على ما تراه من أهمية لمنع النشر خوفا على سير التحقيقات التى تجريها.