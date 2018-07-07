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محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة

الأحد 08/يوليه/2018 - 03:43 م
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
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اية حمروشي - تصوير بلال احمد
 

كرم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، 10 من أبطال العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والفائزين بالمراكز المتقدمة في بطولات العالم، وذلك خلال مؤتمر "معًا من أجل مصر".


ومنح المحافظ المكرمين شهادات تقدير، وأكد أن الشباب هم العنصر الأهم في تقدم الأمم والشعوب، قائلاً: "المجتمع الذي يمتلك هذا العنصر الثمين يمتلك القوة والحيوية والتقدم على سائر الأمم، فالشباب سبب نهضة الأمم وسر قوتها وعمارها ودرعها الواقي، والشباب في مصر يمثلون نسبة كبيرة من تعداد السكان فهم حاضر الوطن ومستقبله".

محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ القاهرة يكرم 10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة
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