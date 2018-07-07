خبراء: احتلال "الأسد" للجولان سيحقق الاستقرار الأمنى لإسرائيل





أكدت خلالها حرصها على تنفيذ إتفاقية الفصل، لكنها لن تصمت حال حدوث أى إخلال بالإتفاق من جانب سوريا.





يرى مجموعة من الخبراء العسكريين الإسرائيليين، أن احتلال الجولان بواسطة جيش النظام السوري بشار الأسد، سيحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل، شريطة عدم تواجد القوات الإيرانية فى هذه المنطقة.وتوقع الخبراء، أنه على الرغم من استمرار الحرب بين بشار الأسد وجيش الثوار، إلا أنه من المنتظر، حال عدم وقوع مفاجئات، أن ينجح جيش بشار الأسد النظامى، فى احتلال الجولان فى غضون أسابيع قليلة.وفى نفس الوقت، أعرب الخبراء عن مخاوفهم، من انتقال الحرب إلى داخل الأراضى الإسرائيلية، أو أن يقوم الأسد بإدخال قوات مسلحة، إلى داخل المناطق المُتفق على إخلاءها من السلاح بين سوريا وإسرائيل، وفى هذا الشأن، أرسلت تل أبيب بعض الرسائل لدمشق،