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عبور 48 سفينة لقناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن

الأحد 08/يوليه/2018 - 03:41 م
عبور 48 سفينة لقناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن
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هشام إسماعيل
 
أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، عن عبور 48 سفينة للمجرى الملاحي للقناة من الاتجاهين، بحمولة قدرها 3.7 مليون طن.

حيث شهدت قافلة الشمال عبور 25 سفينة بإجمالي حمولات مليونين و100 ألف طن استغرق عبورها 11 ساعة دون حدوث أي تأخير، بينما عبرت قافلة الجنوب 23 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن.

وكانت أكبر السفن القادمة من الشمال هي سفينة الحاويات الدنماركية "MUMBAI MAERSK" وحمولتها 221 ألف طن، وكانت قادمة من هولندا في طريقها إلى سنغافورة، بينما كانت أكبر السفن القادمة من الجنوب هي سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج "COSCO SHIPPING" بحمولة قدرها 164 ألف طن وكانت قادمة من سنغافورة في طريقها إلى اليونان.
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