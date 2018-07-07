بركان هاواى يواصل تدمير الجزيرة.. وتحذيرات لمدة شهرين مقبلين

يواصل بركان كيلواى، تدمير مناطق واسعة فى جزيرة هاواى الأمريكية، حيث تمّ إصدار المزيد من التحذيرات خلال الشهرين القادمين حول الزلازل المدمرة وأعمدة الرماد البركانى والتصدّعات الأرضية.

ونشرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم تحديثًا حول النشاط الحالى والمخاطر فى قمة بركان كيلواى وحولها، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية.

وبدأ اندلاع بركان الكيلوويا منذ 3 مايو الماضى، والذى تسبّب فى إجلاء الآلاف من سكان لييلاني إستيتس، وفاسيسلاند ، وكابوهو باى، وتدمير مئات المنازل.

كما شملت التحذيرات مخاوف من الزلازل المدمرة، فضلاً عن أعمدة الرماد الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال أقل من 10000 قدم فوق مستوى سطح البحر.

وتشمل المخاوف اهيار الحفرة البركانية هاليما اوماو، بشكل مفاجيء، مما قد ينتج عنها زلزال قوية وأعمدة هائلة من الرماد، ومزيد من الانهيارات الكبيرة والمفاجئة فى فوهة البركان الآخذة فى الاتساع.

وأضافت الصحيفة أنّه فى حالة استمرار النشاط البركانى فقد يؤدى إلى مزيد من الزلزال تتجاوز قوتها 5 درجات بمقياس ريختر، وحدوث تصدعات أرضية، وارتفاع مستويات التلوث بالجزيرة الأمريكية.

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