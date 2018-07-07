ناجي شهود: عودة الدراسة بجامعة العريش لإنقاذ مستقبل الطلاب (فيديو)



وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "اون لايف"، اليوم الأحد، أن جامعة العريش بها كليات متخصصة غير موجودة في محافظات اخرى مثل الاستزراع السمكي والدراسات البيئية والمصايد البحرية، موضحا أن المهم هو بذل الكثير من الجهود لتوفير مناخ آمن للطلاب لاتمام دراستهم.



علق اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على عودة الدراسة بجامعات العريش، قائلا إنها محاولة من الدولة لإنقاذ مستقبل الطلاب الذين توقفوا عن الدراسة على خلفية انتشار الإرهاب في هذه المنطقة خلال الشهور الماضية.