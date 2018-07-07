محافظ الإسماعيلية يستعرض مسار إنشاء طريق الفردان - الصالحية (صور)



وذلك لاستعراض ومناقشة مقترحات تعديلات مسارات خطوط المرافق التى تعترض تنفيذ المشروع الجديد لإنشاء طريق ومحور مرورى من قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الاسماعيلية وصولا إلى مدينة الصالحية الجديدة بطول 30 كيلو مترا والذى تصل جملة تكلفته الإجمالية إلى نحو 800 مليون جنيها شاملة الطريق والكبارى والأعمال الصناعية والتعويضات المالية الخاصة بنزع الملكية.



وذلك لطرح ومناقشة الحلول اللازمة لتذليل كافة المعوقات التى تعترض سير المشروع وذلك حتى يتسنى البدء فى التنفيذ وفقا للبرنامج الزمنى لنهو المشروع فيما لا يزيد عن عام ونصف العام فقط، عقب الاجتماع قام المحافظ ومرافقوه من القيادات بزيارة ميدانية لموقع العمل بنطقة الانطلاق لبدء تنفيذ المشروع بمنطقة الكيلو11 بطريق الاسماعيلية – بورسعيد.



عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، والمهندس محمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لمنطقة القناة للهيئة العامة للطرق والكبارى والمقدم محمد عبد اللطيف نائب المستشار العسكرى للمحافظة وجميع مسئوولى وممثلى مختلف الجهات المعنية بالمرافق والتى تشتمل الكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحى.