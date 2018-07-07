أمين نقابة المهندسين: "سد النهضة" خير لمصر.. ولا خوف منه (صور)

قال اللواء المهندس محمود مغاوري محمد أمين عام نقابة المهندسين المصرية، إن اختفاء مشاكل الكهرباء يرجع إلى عمل الدولة على بناء البنية التحتية، لتشجيع المستثمرين الخارجيين لعمل استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب المصري.





وأضاف " مغاوري"، فى تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الدولة تغطي حوالي 97% من مياه الشرب في جميع محافظات الجمهورية، وذلك غير موجود في كثير من دول العالم.



