أمين نقابة المهندسين: "سد النهضة" خير لمصر.. ولا خوف منه (صور)
الأحد 08/يوليه/2018 - 03:06 م
آيات عامر تصوير ياسمين عليوة
قال اللواء المهندس محمود مغاوري محمد أمين عام نقابة المهندسين المصرية، إن اختفاء مشاكل الكهرباء يرجع إلى عمل الدولة على بناء البنية التحتية، لتشجيع المستثمرين الخارجيين لعمل استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
وأضاف "مغاوري"، فى تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الدولة تغطي حوالي 97% من مياه الشرب في جميع محافظات الجمهورية، وذلك غير موجود في كثير من دول العالم.
وأكد "مغاوري"، أن لا خوف من بناء إثيوبيا للسد "سد النهضة"؛ "لأنه عندما قامت مصر بنناء السد العالي لم تتخوف دول حوض النيل منه"، بل بناءه خير لمنع الفيضانات عن مصر لمدة 7 سنوات، ولن تقل حصة مصر من المياه بل سيقوم السد بتوفير حصة أكبر من الحصة المتفق عليها.
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