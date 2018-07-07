محافظ الإسماعيلية يستعرض نقل مياه مصرف المحسمة شرق قناة السويس

أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، سرعة الانتهاء من وضع البرنامج الزمنى بالتوقيتات المحددة لنهوا تنفيذ أعمال تعديل المسار وتحويل مصرف المحسمة لاستكمال مشروع نقل مياه المصرف إلى شرق قناة السويس عبر سحارة سرابيوم والتى تقدر بنحو مليون و250 ألف متر مكعب يوميا لرى واستصلاح الأراضي بسيناء وما يقرب من 50 ألف فدان تضاف الى الرقعة الزراعية.





وتابع المحافظ الموقف التنفيذى لما تم تنفيذه من تنسيقات بين مختلف الجهات المعنية والاجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها للبدء فى نقل وتحويل المرافق والمعترضات الموجودة على مسار المصرف كما تم مناقشة الحلول والمقترحات الخاصة بتذليل أية معوقات قد تعترض سير تنفيذ المشروع وقد أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لنهوا كافة الأعمال واستكمال المشروع.



