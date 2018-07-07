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تسليم شهادات تدريب المعاقين لإدماجهم في سوق العمل‎ بالشرقية (صور)

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:34 م
تسليم شهادات تدريب المعاقين لإدماجهم في سوق العمل‎ بالشرقية (صور)
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إسماعيل منطاوي
 

أناب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة للتشغيل، لتسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي الثاني المنعقد بمحافظة الشرقية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل ذوي القدرات الخاصة لإدماجهم في سوق العمل.

وقال الوزير: إن ذلك يأتي طبقاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل لتوعية الأشخاص ذوي القدرات الخاصة بأهمية العمل وتأهيلهم للمشاركة في التنمية والتوعية بأحكام قانون العمل، والقوانين ذات الصلة.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يتضمن التدريب على كيفية إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، وقد استفاد من التدريب بالبرنامج الثاني 37 من ذوي القدرات الخاصة ممن يحملون مؤهلات مختلفة، فضلاً عن عقود العمل  للمتدربين.

حضر حفل تسليم الشهادات خالد المصري وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية.

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