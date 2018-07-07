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الجيش السوري يحرر بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:32 م
الجيش السوري يحرر بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي
الجيش السوري
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وكالات
 

وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تحرر بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي شمال بلدة نصيب الحدودية مع الأردن.

 

قامت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة بتحرر بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي شمال بلدة نصيب الحدودية مع الأردن، وأحكمت سيطرتها عليها بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

 

وفي سياق الأحداث المتعلقة بعمليات الجيش في الجنوب السوري، أعلن مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يوم أمس الأول، رفع علم الجمهورية العربية السورية على معبر نصيب الحدودي مع الأردن جنوب مدينة درعا بنحو 15 كم.   

 

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