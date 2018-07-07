بالأرقام.. حكاية 24 مواجهة جمعت الزمالك مع بتروجيت في الدوري الممتاز

أسفرت قرعة الدوري الممتاز في الموسم الجديد (2018/2019) عن مواجهة قوية بين الزمالك وبتروجيت في الاسبوع الأول من عمر المسابقة المحلية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت:-





- تقابل الزمالك مع بتروجيت في 24 مباراة بالدوري الممتاز، فاز الفارس الأبيض في 14 مباراة، مقابل 5 إنتصارات للفريق البترولي، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بين الفريقين.





- سجل الزمالك 41 هدفًا في شباك الفريق البترولي، مقابل 24 هدفًا لبتروجيت.





- عمرو زكي صاحب أول أهداف الزمالك في شباك الفريق البترولي وذلك في أول لقاء بينهما في الدور الأول موسم 2006/2007 والذي انتهي بفوز الأبيض 2/0، بينما علاء إبراهيم صاحب أول هدف لبتروجت في الشباك البيضاء في لقاء الدور الثاني من نفس الموسم والذي انتهي بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 2/1.





- أول مواجهة جمعت بين الزمالك وبتروجت كانت في 20 أغسطس 2006 في لقاء الدور الأول للدوري وانتهت بفوز الفارس الأبيض 2/0، أما آخر مواجهة بينهما كانت في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي وانتهت بفوز الأبيض 3-1.





- أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق "الهداف التاريخي" لمواجهات الفريقين وسجل 5 أهداف (4 للزمالك - 1 لبتروجيت)، يليه محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد إبراهيم وسجل كلًا منهما 4 أهداف.





- بتروجيت لم يحقق أي إنتصار علي الزمالك منذ 4 سنوات، وتحديدًا منذ فوز الفريق البترولي بنتيجة 4-2 في لقاء الجولة الـ18 بالدوري والذي جمع الفريقين في 22 أبريل لعام 2014.





- أكبر فوز تحقق في مواجهات الزمالك وبتروجيت كان لصالح الفريق البترولي بنتيجة 4/2 في الدوري الممتاز موسم 2013/2014.





- العديد من اللاعبين ارتدوا قميص الفريق الأول بالناديين "الزمالك وبتروجت" أبرزهم: باسم مرسي - رمزي خالد - محمد شعبان شريف علاء - أحمد جعفر - حسام عرفات - كريم ذكري - أحمد عمران - محمد كوفي.