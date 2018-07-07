ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالأرقام.. حكاية 24 مواجهة جمعت الزمالك مع بتروجيت في الدوري الممتاز

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:28 م
بالأرقام.. حكاية 24 مواجهة جمعت الزمالك مع بتروجيت في الدوري الممتاز
طباعة
علاء خليف
 
أسفرت قرعة الدوري الممتاز في الموسم الجديد (2018/2019) عن مواجهة قوية بين الزمالك وبتروجيت في الاسبوع الأول من عمر المسابقة المحلية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت:-

- تقابل الزمالك مع بتروجيت في 24 مباراة بالدوري الممتاز، فاز الفارس الأبيض في 14 مباراة، مقابل 5 إنتصارات للفريق البترولي، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بين الفريقين.

- سجل الزمالك 41 هدفًا في شباك الفريق البترولي، مقابل 24 هدفًا لبتروجيت.

- عمرو زكي صاحب أول أهداف الزمالك في شباك الفريق البترولي وذلك في أول لقاء بينهما في الدور الأول موسم 2006/2007 والذي انتهي بفوز الأبيض 2/0، بينما علاء إبراهيم صاحب أول هدف لبتروجت في الشباك البيضاء في لقاء الدور الثاني من نفس الموسم والذي انتهي بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 2/1.

- أول مواجهة جمعت بين الزمالك وبتروجت كانت في 20 أغسطس 2006 في لقاء الدور الأول للدوري وانتهت بفوز الفارس الأبيض 2/0، أما آخر مواجهة بينهما كانت في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي وانتهت بفوز الأبيض 3-1.

- أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق "الهداف التاريخي" لمواجهات الفريقين وسجل 5 أهداف (4 للزمالك - 1 لبتروجيت)، يليه محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد إبراهيم وسجل كلًا منهما 4 أهداف.

- بتروجيت لم يحقق أي إنتصار علي الزمالك منذ 4 سنوات، وتحديدًا منذ فوز الفريق البترولي بنتيجة 4-2 في لقاء الجولة الـ18 بالدوري والذي جمع الفريقين في 22 أبريل لعام 2014.

- أكبر فوز تحقق في مواجهات الزمالك وبتروجيت كان لصالح الفريق البترولي بنتيجة 4/2 في الدوري الممتاز موسم 2013/2014.

- العديد من اللاعبين ارتدوا قميص الفريق الأول بالناديين "الزمالك وبتروجت" أبرزهم: باسم مرسي - رمزي خالد - محمد شعبان شريف علاء - أحمد جعفر - حسام عرفات - كريم ذكري - أحمد عمران - محمد كوفي.
المزيد عن: بتروجت الزمالك وبتروجت الزمالك اليوم الزمالك اخبار الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/8/2018 2:37:52 PM