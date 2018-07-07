أحلام تنتقم من وائل جسار وتضع نانسي عجرم في أزمة نفسية والسبب

لا يمكن أن تمر المشاركة الأخيرة للفنانة أحلام ضمن فعاليات الدورة المنقضية من مهرجان موازين – إيقاعات العالم، دون تسجيل أكثر من مشهد استثنائي تسببت فيه الفنانة الإماراتية وأذكته حملة المقاطعة التي دعا لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة الإماراتية لم تغضب إدارة المهرجان فحسب، بل أحرجت معظم نجوم الأغنية العربية الذين شاركوا في هذه الدورة، أول مشهد ارتباك تسببت فيه أحلام كان "شبه انتقام" من الفنان وائل جسار الذي خرج مهاجما قبل أيام من حفله بموازين، حين قال لها: ”مش شايفك؟ لتختار ليلة خفله لإعلان تنازلها عن أجرها بموازين.



