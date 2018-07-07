"الحج والعمرة" تحذر شركات الحج من استخدام تلك العبارات





أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن استقبالها طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم هذا العام 1439هـ، السبت القادم الموافق غرة ذي القعدة، وذلك عبر المسار الإلكتروني، من خلال التسجيل الفعلي في شركات ومؤسسات الحج.





ونبهت الوزارة، على كافة شركات الحج، بتجنب استخدام العبارات والصور الدالة على برامج الخدمات الخاصة وكبار الشخصيات "في أي بي"، وكذلك ترك المبالغة في الإعلانات الترويجية، مع التقيد بالاسم التجاري للمنشأة حسب الاسم المسجل بسجلها التجاري، وكتابة رقم الترخيص، والعدد المرخص بخدمته بخط واضح.





علاوة على ذلك، شددت الوزارة على شركات الحج، بضرورة كتابة عنوان المنشأة في مشعر منى "فئة المخيم وطاقته الاستيعابية حسب التخصيص"، فضلًا عن التنويه عن خدمة النقل بالقطار في المشاعر المقدسة للمخيمات المشمولة بخدمة القطار.





فيما أشارت الوزارة، إلى أن عمليات الحجز تشمل برامج الحج الثلاثة وهي: "البرنامج العام، وحج منخفض التكلفة، والحج الميسر"، والتي تمثل نسبة 93%، لافتة إلى السماح لكل منشأة بالتسجيل باختيارها بنسبة 7% من العدد الذي تقرر المنشأة تسجيله من العدد المخصص.



