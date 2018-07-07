"تعليم الأقصر" تعلن عقد اجتماعات أسبوعية لأولياء الأمور لتلقي الشكاوي والاقتراحات

تجري مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الجديدة، لتحسين أداء العمل داخل المدارس.





وقرر طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، تحديد موعدًا أسبوعيًا للقاء أولياء الأمور والمعلمين، بحضور مديري الإدارات التعليمة على مستوى المحافظة، وذلك بديوان عام المديرية.



