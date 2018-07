أهم معالم مدينة ملقا الاسبانية السياحية

تعد مدينة ملقا واحدة من أقدم الموانئ البحرية المتوسطية، وبها العديد من المعالم التاريخية الرومانية والفينيقية والعصر الباروكي وغيرها، وكذلك ايضا بها مناظر طبيعية خلابة.



قلعة مدينة ملقا الاسبانية

قلعة مدينة ملقا او Alcazaba de Málaga: An Old Moror Castle هي معقل ملوك المغاربة في ملقا، وقد بنيت هذه القلعة المغاربية القديمة في القرن التاسع، وأعيد بناؤها في القرن الحادي عشر، وقد حكم المسلمون مدينة ملقا من هذه القلعة لعدة قرون، وهي تقع في قلب جبل طارق وفي فناء القلعة يوجد حديقة جميلة جدا، وتضم القلعة متحف المقاطعة للفنون الجميلة يحتوي على مجموعة دائمة ممتازة من اللوحات المحلية التي تعود للقرن التاسع عشر بالإضافة إلى القطع المشهورة للفنانين الإسبانيين مثل مونيوز ديغرين، وإنريكي جارابا، وخواكين سورولا، وسالاس، كما يعرض المتحف اثنين من أقدم أعمال بيكاسو.



كاتدرائية ملقا الاسبانية

يقع مبنى الكاتدرائية الفخم الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر الميلادي في موقع مسجد سابق، وينبهر الزائرون بالتصميم الداخلي الدقيق والذي يعطي الشعور بالرحابة، ويرتفع برج الكنيسة حوالي 86 مترا، وتقع في وسط المدينة القديمة.



الحدائق النباتية في ملقا

تم إنشاء حدائق La Concepcion Jardín Botanico النباتية في عام 1855م من قبل Marquis وMarchioness of Loring، وتمتلئ هذه الأراضي الرائعة بالنباتات الاستوائية وشبه الاستوائية النابضة بالحياة، والأنواع النباتية الموجودة في الحدائق تأتي من جميع أنحاء العالم، فهناك الحدائق التاريخية والحدائق الرومانسية، وتعرض حديقة غونزاليس-أندرو أكثر من 50 نوع من النباتات المتنوعة من جزر سليمان وبولينيزيا والصين واليابان وأستراليا والبرازيل والمكسيك.



قلعة جبل طارق

تعتبر قلعة جبل طارق او Castillo de Gibralfaro هي قلعة مغاربية أخرى من القرون الوسطى، وقد بناها عبد الرحمن الثالث والذي كان خليفة قرطبة، وتم بناؤها تحديدا في القرن العاشر في موقع منارة فينيقية، وقام سلطان غرناطة يوسف الأول بتوسيع الحصن في أوائل القرن الرابع عشر، واثناء زيارتها يمكن للزوار رؤية ميناء ملقا وساحل البحر المتوسط الهادئ، وبداخل القلعة يوجد نماذج فنية رائعة من العمارة الاسلامية.



متحف بابلو بيكاسو في ملقا الاسبانية

يشتهر هذا المتحف في المدينة القديمة لانه المنزل الذي ولد فيه الفنان الشهير بابلو بيكاسو، ويعرض المتحف 233 قطعة فنية رسمها بيكاسو بنفسه، ويعتبر المتحف معلم لا بد من زيارته لمحبي الفن الحديث، وتتضمن المجموعة التي يعرضها المتحف أعمالًا فنية تم إنشاؤها ما بين 1892م و1972م مما يعكس مجموعة واسعة من الأساليب والتقنيات التي أتقنها بيكاسو.



كنيسة سيدة النصر

تقع كنيسة سيدة النصر او Basílica Nuestra Señora de la Victoria شمال متحف بيكاسو، ويعود تاريخ هذه الكنيسة الباروكية إلى القرن السابع عشر، وهي تعتبر واحدة من أهم الكنائس في ملقا، وهي نصب تذكاري مهم تم بناؤه في الموقع الذي نصب فيه الملوك الكاثوليك حصارًا لمالقا خلال فترة إعادة التأبين، وتحتوي الكنيسة على ضريح سيدة النصر، ومن بين اللوحات والمنحوتات التي تزين الكنيسة يوجد تمثالين بارزين قام بنحتهما الفنان بيدرو دي مينا.



سوق السفن في مالقا

يعتبر السوق القديم للمدينة معلما تاريخيا هاما، بداية من المدخل الذي يستحق المشاهدة في حد ذاته، وهو عبارة عن البوابة الإسلامية التي تم تصميمها على شكل حدوة حصان وتعود إلى القرن الرابع عشر وهي الجزء المتبقي الوحيد من حوض بناء السفن المغاربي القديم، وقد تم تجديد قاعة السوق بشكل جميل بعد إغلاقها لسنوات عديدة، والميزة الأكثر لفتًا للانتباه في المقصورة الداخلية هي نافذة الزجاج الملون التي تصور المعالم التاريخية لمدينة مالقة