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محافظ المنيا يوافق على إنشاء كوبرى على مصرف المحيط بالصالحية بالعدوة

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:25 م
محافظ المنيا يوافق على إنشاء كوبرى على مصرف المحيط بالصالحية بالعدوة
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الفجر
 
وافق عصام البديوى محافظ المنيا على إنشاء كوبرى على مصرف المحيط لربط عزبة الصالحية التابعة لقرية منشأة عبدالله مركز العدوة بالطريق الأسفلتى وإدراجها في الخطة وذلك لإنهاء معاناة أهالي العزبة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم لبحث عدد من شكاوي المواطنين من جانبها قالت دكتورة امل عليوة مدير ادارة خدمة المواطنين إن إنشاء الكوبرى سيخدم ما يقرب من 10 آلاف نسمة منها 1500 طالب في مدارس التعليم المختلفة، والتي تقع في الناحية الأخرى من المصرف نظرا لان العزبة تقع بشرق مصرف المحيط بالإضافة إلى عدم وجود طريق ممهد لهذه العزبة، مما يشكل خطورة على أبناء القرية.
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