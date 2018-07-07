محافظ المنيا يوافق على إنشاء كوبرى على مصرف المحيط بالصالحية بالعدوة

وافق عصام البديوى محافظ المنيا على إنشاء كوبرى على مصرف المحيط لربط عزبة الصالحية التابعة لقرية منشأة عبدالله مركز العدوة بالطريق الأسفلتى وإدراجها في الخطة وذلك لإنهاء معاناة أهالي العزبة.



