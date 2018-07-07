"تعليم" المنيا تعلن خطوات التسجيل الإلكتروني لتنسيق الشهادة الإعدادية





ولفت إلى أنه للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق التعليم الثانوي العام، والفني، يقوم الطلاب بإتباع مجموعة من الخطوات تبدأ بالدخول علي الموقع بالرقم القومي الخاص بهم والموجود بشهادة الميلاد ثم طبع الإخطار الخاص بالمدرسة التي تم التوزيع عليها والاحتفاظ به حتى يوم 282018 وبعدها يتوجهوا للمدرسة لتسليم الأوراق المطلوبة علما بأن المرحلة الأولي تبدأ يوم 772018 وحتى 3082018.

عقد محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعًا موسعًا مع مدرسي الحاسب الآلى بمدارس الإدارات التعليمية التسع؛ لمناقشة كيفية التسجيل الإلكتروني لتنسيق الشهادة الإعدادية على التعليم بشقيه العام والفني، وشرح كيفية تسجيل الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية رغباتهم في الالتحاق بالتعليم العام أو الفني.وجاء ذلك بحضور الدكتور علي عبد السلام، مدير التعليم بالمنيا، حيث وجه وكيل الوزارة بضرورة تسهيل الإجراءات والبعد عن الروتين والتحلي بالشفافية والمصداقية والأمانة والالتزام بروح التعاون من أجل راحة الطلاب المتقدمين وأسرهم.من ناحيته، شدد مدير التعليم بالمنيا، على الالتزام التام بالشروط الواردة بشأن الالتحاق بمدارس التعليم العام والفني.