الشناوي يتجمل: ودعنا المونديال لسوء التوفيق فقط.. قاتلت عمرا للعودة للأهلي

أبدى محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سعادته بالمستوى الذي وصل إليه؛ سواء على المستوى المحلي أو الدولي بعد المشاركة مع المنتخب في كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.









وأوضح الشناوي أنه وضع هدفًا أمام عينيه عندما كان ناشئا بالوصول للمستوى الذي يرضيه ويرضي الجماهير، ثم رحل عن الأهلي لمدة 7 سنوات، قاتل خلالها من أجل العودة مرة أخرى، مؤكدا أنه لم يتوقف عن التفكير في العودة لبيته مع الرغبة الأكيدة في تمثيل منتخب مصر، وهذا الأمر تطلب مجهودا كبيرا؛ لذلك فإنه يشكر الله وكل المدربين الذين تولوا تدريبه بعد المستوى الذى ظهر به وتوِّج بحراسته لمرمى الأهلي في معظم مباريات الموسم الماضي، ومنتخب مصر في المونديال.









وأشار الشناوي أنه يضع الماضي ـ دائما ـ وراء ظهره بحلوه ومره ويفكر دائما في المستقبل، وأنه أغلق صفحة المنتخب ويركز الآن مع الأهلي، خاصة قبل استئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا، بجانب البطولات المحلية في الموسم الجديد والتي تتطلب مجهودا كبيرا من أجل التتويج بها، خاصة أن مشاركته في مونديال روسيا ضاعف من المسئولية الملقاة على عاتقه، ولهذا لابد أن يجتهد أكثر للحفاظ على مكانه، خاصة أن الأهلي يضم حراسا مميزين على رأسهم؛ شريف إكرامي بجانب علي لطفي، والجميع في مستوى متقارب وأي حارس يشارك يكون على قدر المسئولية وترجع في النهاية لرؤية الجهاز الفني، فكل لاعب يعمل ما عليه في الملعب وتبقى مشاركته مرتبطة بوجهة نظر الجهاز الفني فقط.









وتحدث الشناوي عن علاقته بالجهاز الفني الجديد بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون موضحا أنه يحترم المدرب الجديد ومعاونيه، وأن الجميع يعمل من أجل صعود الأهلي لمنصات التتويج، وأنه بمجرد وصول اللاعبين الدوليين لمعسكر كرواتيا وضع لهم الجهاز الفني برنامجا خاصا عقب العودة من روسيا وتحدث معهم عن أهمية المرحلة القادمة للفريق ومتطلباتها.









وعن العروض المغرية التي تلقاها الشناوي عقب المونديال أوضح حارس الأهلي أن أي عرض يتلقاه يكون القرار الأول والأخير فيه لإدارة النادي والجهاز الفني، وأن العروض التي وصلت مؤخرا لم يناقش فيها أحد ولم يتحدث عنها وأن كل حديثه قبل الانضمام لمعسكر كرواتيا كان مع محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة وانحصر على ترتيب إجراءات السفر للحاق بالبعثة فقط، وأنه سعيد بالتواجد في القلعة الحمراء وسعيد أكثر بتمسك النادي به.









وكشف حارس الأهلي عن طموحاته خلال الفترة القادمة موضحا أنه سيجتهد أكثر من العام الماضي للتويج بالبطولات مع الأهلي والمنتخب الوطني مع مزيد من التركيز للوصول للهدف المنشود والحفاظ على مكانه وعلى المستوى الذي وصله إليه .









وتطرق الشناوي الحديث عن مباراة المنتخب الودية أمام منتخب البرتغال قبل انطلاق المونديال والتي تألق فيها وكان لها مفعول السحر في تثبيت أقدامه داخل صفوف المنتخب الوطني، مؤكدا أنه انضم للمنتخب على فترات قبل ذلك لكن هذه المباراة أظهرت قدراته بشكل واضح وجعلت هناك ثقة أكبر من الجهاز الفني في أدائه، لهذا يعتبرها عنق الزجاجة والسبب الأساسي في حراسته لمرمى المنتخب في المونديال.









وقال الشناوي إن مواجهة نجوم كبيرة داخل المستطيل الأخضر مثل كافاني وسواريز خلال المباراة الافتتاحية للمنتخب أمام أوروجواي بالمونديال أمر ليس بالهين، لكنه في نفس الوقت كان يثق في زملائه داخل المستطيل الأخضر وفي الجهاز الفني الذي اجتهد كثيرا وتابع المنافسين بشكل جيد، وقام مدرب حراس مرمى المنتخب بدراسة المهاجمين بشكل منفرد للمران على طريقة أدائهم مؤكدا أن التوفيق والتركيز كان سببا رئيسا في مستواه,.









وتابع الشناوي أن تواجد أي لاعب في قائمة المنتخب الـ 23 للمونديال يعد شرفا كبيرا، لكن في نفس الوقت كل لاعب يرغب بالتأكيد في المشاركة ـ وهذا حق للجميع ـ ولهذا كانت المنافسة قوية وشريفة في مركز حراسة المرمى مع الحضري وإكرامي وأي حارس كان سيشارك في أي مباراة كان سيؤدي بشكل أفضل منه شخصيا؛ لأن الجميع يلعب باسم مصر، مشيرا إلى أنه فور مشاركته أمام الأوروجواي لم يفكر في شيء سوى مساعدة زملائه في المنتخب الوطني من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، مشددا على أن أداء المنتخب في المباراة الافتتاحية كان جيدا، لكن التوفيق تخلى عن الفراعنة في النهاية.









وأضاف أن الشعب المصري كان سعيدا بمستوى المنتخب في لقاء أوروجواي رغم الهزيمة، وفي مباراة روسيا قدم الفراعنة مباراة جيدة أيضا، لكن التركيز غاب لفترة قصيرة جدا وللأسف حسمت الأمور لصالح روسيا، أما مباراة السعودية، فقد غاب التوفيق نهائيا عن الفراعنة وقال: من وجهة نظري ما افتقدناه في المونديال هو التوفيق فقط لا غير، ولم أكن أتوقع الخروج من الدور الأول للبطولة، وكان هناك أمل في التأهل خاصة لو انتهى لقاء أورجواي بالتعادل لكن قدر الله وما شاء فعل".







