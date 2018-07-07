محافظ الغربية يفتتح محطة مياه محلة مسير بإجمالي تكلفه 365 مليون جنيه (صور)

قام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بجولة بمركز ومدينة قطور؛ لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدميه.





واستهل المحافظ الجولة، بتفقد محطة مياه قرية محلة مسير بإجمالي تكلفة 365 مليون جنيه، وهي من المشروعات الخدمية العملاقه بالمدينة، حيث تبلغ سعة المحطة 43 ألف متر مكعب في اليوم بمعدل 500 لتر ث وهذه المحطة تخدم جميع قرى مدينة قطور، بالإضافة إلى 11 قرية غرب المحلة، وجارٍ عمل توسعات فى المحطة لاستيعاب الزيادة السكانيه حتى عام 2050.



وأصدر المحافظ توجيهاته، لرئيس جهاز مياه الشرب والصرف الصحى بسحب مشروعات الصرف من المقاولين غير الجادين وإسنادها إلى مقاولين جادين.



ثم توجه محافظ الغربية، لتفقد رصف الطريق الذى يربط وسط المدينة بالمدخل الرئيسى من ناحية الطريق الدولى بطول 400 متر وإجمالي مبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه وقرر محافظ الغربية تخصيص مبلغ مليون جنيه للانتهاء من عمل الرصف خلال أيام.



وتابع محافظ الغربية، جولته بافتتاح مبنى إدارة قطور التعليمية الجديدة والمقام على مساحة أكثر من 350 متر وإجمالي تكلفه بلغت 2 مليون و750 ألف جنيه والمبنى عبارة عن دور أرضي + أربع أدوار علوية.



وافتتح المحافظ، مدرسة السادات الإعدادية بنات بقطور والمقامة على مساحة 3100 متر، وإجمالي تكلفة 5 مليون و40 ألف جنيه والمدرسة مكونة من 15 فصلًا دراسيًا وهي عبارة عن دور أرضى + 3 أدوار علوية.