16يوليو .. "نوعية المنيا" تطلق مؤتمرها الدولي الأول



وأوضح الدكتور جمال أبو المجد أن المؤتمر يناقش خمسة محاور، تدور حول تكنولوجيا التعليم، والاعلام التربوي، والاقتصاد المنزلي، والتربية الموسيقية بالأضافة الى العلوم التربوية والنفسية.



حيث يناقش محور تكنولوجيا التعليم بيئات التعليم والتعليم الإلكترونية التفاعلية وتكنولوجيا التعليم والفئات الخاصة والتوجهات المعلوماتية وتطوير البرامج وأمن الحاسب والمعلومات والاقتصاد المعرفي في العصر الرقمي والتكنولوجيا والمجتمع والتنمية المستدامة، كما يتناول محو الإعلام التربوي أخلاقيات وتشريعات المهنة والتربية الإعلامية والاعلام الجديد وتقنياته والإعلام وقضايا المجتمع، أما محور الاقتصاد المنزلي يناقش التنمية البشرية وإدارة المشروعات الصغيرة ورعاية الأمومة والطفولة وتكنولوجيا التغذية ومشاكل الغذاء في الدول النامية وتقنيات الملابس والمشغولات اليدوية وصناعة الملابس، ومحور التربية الموسيقية يتناول الموسيقي والهوية المصرية والتكنولوجيا الحديثة والتربية الموسيقية واستراتيجيات تعلم الموسيقي ومعايير الجودة وموسيقي الشعوب، وأخيرًا محور العلوم التربوية والنفسية ويناقش استراتيجيات التعليم والتعلم النوعي ومشكلات وحلول تطوير المناهج وبرامج التعليم النوعي وطرق تدريس للفئات الخاصة وتعليم الكبار والابتكار المجتمعي والإرشاد النفسي والمعلم النوعي، ونوعية التعليم وسوق العمل ومصادر التعليم في ضوء الاحتياجات التربوية.



ومن جانبها أشارت الدكتورة زينب أمين، بأن مؤتمر التعليم النوعي هو الأول من نوعه الذي يتم تنظيمه بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا ويهدف الي تسليط الضوء علي التجارب المبتكرة في مجال التعليم النوعي لخدمة التنمية المستدامة، وبناء شبكة علاقات قوية بين المشاركين في المؤتمر وسوق العمل، وتعريف المفاهيم العامة لجودة التعليم ومعايير الأداء، وأهمية البحث العلمي ودوره في تحسين التعليم النوعي.



تعقد كلية التربية النوعية بجامعة المنيا، مؤتمرها الدولي الأول تحت عنوان "التعليم النوعي..الابتكارية وسوق العمل" تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة ورئيس عام المؤتمر، والدكتورة زينب محمد أمين عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر، وذلك خلال الفترة من16-17 يوليو 2018م بالقاعة الكبري بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالحرم الجامعي وبحضور باحثين من الجامعات ىالعربية والعالمية.