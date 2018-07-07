لجنة لحصر الباعة الجائلين بشوارع مدينة جرجا فى سوهاج

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وعضوية نائب رئيس الوحدة المحلية ومديرى ادارات المتابعة الميدانية والتفتيش المالى والادارى والشئون القانونية والادارة الهندسية ومركز شرطة جرجا وشرطة المرافق، لحصر الباعة الجائلين بشوارع مدينة جرجا، تمهيدا لتسليمهم محلات بديلة باماكن اخرى تم تخصيصها لعمل بايكات ومحلات للباعة الجائلين بعيدا عن الشوارع والميادين حفاظا على المظهر الحضارى والتاريخى لمدينة جرجا ولتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين.



وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعى فيما يخص الباعة الجائلين، وتوفير اماكن بديلة مناسبة لهم قبل نقلهم من الشوارع، وذلك فى اطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل والقضاء على العشوائيات وخلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.



وأضاف على أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، أن الوحدة المحلية قد قامت بانشاء عدد من المحلات والبايكات بجوار سور السكة الحديد، وبمقر موقف المجابرة القديم وموقف سوهاج القديم، وستقوم اللجنة بالنزول للشوارع وحصر الباعة الجائلين المستحقين بالفعل وتسليمهم تلك المحلات للقضاء على ظاهرة العشوائيات واعادة الوجه الحضارى للمدينة.



كان المحافظ قد قام بجولة ميدانية أمس تفقد خلالها شوارع وميادين مدينة جرجا، واشرف على حملة مكبرة لرفع الاشغالات من الشوارع، وشدد على مسئولى الوحدة المحلية بتكثيف اعمال النظافة والتجميل.