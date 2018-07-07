منح ميدالية القدس لمترجم وكاتب روسي

أصدر المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، قرارا بالإجماع بمنح رئيس لجنة الأدب الأجنبي باتحاد كتاب روسيا، ومترجم الأدب العربي، أوليغ بافيكين، ميدالية القدس.





جاء ذلك في ختام اجتماعات المكتب، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، من 25-29 يونيو الجاري، برئاسة الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي حبيب الصايغ، وحضور وفود يمثلون اتحادات وروابط وأسر وجمعيات الأدباء والكتاب العرب.





وبهذا الصدد نشرت لجنة الأدب الأجنبي باتحاد كتاب روسيا بيانا جاء فيه: قرر المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بإجماع رؤساء اتحادات وروابط وأسر وجمعيات الأدباء والكتاب العرب، منح رئيس لجنة الأدب الأجنبي باتحاد كتاب روسيا ومترجم الأدب العربي أوليغ بافيكين ميدالية القدس، عن دوره الكبير في تعزيز وتطوير العلاقات الروسية العربية، والإسهام في ترجمة ونشر مؤلفات الأدباء العرب المعاصرين، وكذلك لمبادئه ومواقفه الصلبة من أجل إحلال السلام العادل في الشرق الأوسط.





ووفقا للبيان، فسوف يتم منح هذه الميدالية الفخرية لبافيكين بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر المقبل.





وقد تخرج أوليغ بافيكين عام 1976 من كلية الآداب الشرقية بجامعة بطرسبورغ الحكومية، وعمل أعوام 1973-1975 مترجما بالجماهيرية العربية الليبية، ثم عمل مترجما ومحررا في دار "بروغريس" للطباعة والنشر. وفي أعوام 1978-1988 عمل سكرتيرا ومترجما باللجنة التنفيذية لمنظمة الصليب الأحمر الروسية، وتولى عام 1988 إدارة المركز الثقافي السوفيتي في دمشق، ولديه العديد من الترجمات لكتاب عرب مثل التونسي محمد صالح الجبيري والجزائري محمد الفاسي والليبي أحمد الفقيه وغيرهم.