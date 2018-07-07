"الري": نولي محافظة جنوب سيناء أهمية خاصة للحماية من السيول

قال حسام الامام، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة تولي محافظة جنوب سيناء أهمية خاصة، موضحا أن امكانية تعرض هذه المحافظة للسيول اكبر من غيرها لما فيها من مرتفعات بما يتطلب انشاء عدد من المشروعات لحمايتها.



