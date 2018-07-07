"الري": نولي محافظة جنوب سيناء أهمية خاصة للحماية من السيول
الأحد 08/يوليه/2018 - 02:14 م
ندى محمد
قال حسام الامام، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة تولي محافظة جنوب سيناء أهمية خاصة، موضحا أن امكانية تعرض هذه المحافظة للسيول اكبر من غيرها لما فيها من مرتفعات بما يتطلب انشاء عدد من المشروعات لحمايتها.
وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن افتتاح عدد من المشروعات في محافظة جنوب سيناء ياتي للحماية من مخاطر السيول ومنها افتتاح حاجز اعاقة بمدينة نويبع بطول 215 متر وتكلفة 2 مليون جنيه، وسد سانت كاترين 100 الف متر مكعب بتكلفة 25.4 مليون جنيه وافتتاح بحيرة بنفس المنطقة 500 ألف متر مكعب سعة تخزينية.
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