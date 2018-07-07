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محافظ الغربية: زيادة الميزانية المخصصة للرصف إلى 150 مليون جنيه

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:12 م
محافظ الغربية: زيادة الميزانية المخصصة للرصف إلى 150 مليون جنيه
أحمد ضيف صقر
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أيمن يحيي
 
قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إن الميزانية المخصصة لرصف الطرق ارتفعت من 30 الى 150 مليون جنيه.

وأكد "صقر"، في تصريح له الأحد، أنه سيتم رصف الشوارع الداخلية بمدن المحافظة فور الانتهاء من ادخال المرافق لها.

يذكر أن الميزانية المخصصة للرصف فى محافظة الغربية من المفترض أن تكون مليار جنيه، إلا أنه تم تخصيص 30 مليون فقط، إلى أن تم زيادة المبلغ ليصل إلى 150 مليون جنيه.
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