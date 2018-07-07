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مرتضى منصور: قيد "كهربا" بالقائمة الثانية للزمالك فور وصول بطاقته الدولية

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:08 م
مرتضى منصور: قيد كهربا بالقائمة الثانية للزمالك فور وصول بطاقته الدولية
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أحمد شديد
 
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا توجد أي أزمات بشأن عقد محمود عبدالمنعم "كهربا" مع الفريق، مشيرا إلى أنه سيتم قيده بالقائمة الثانية مع الفريق .

وأوضح "منصور" أن الزمالك ينتظر وصول البطاقة الدولية للاعب لقيده بالقائمة الثانية ولا توجد أي أزمات بشأن تعاقده مع النادي .

وشدد رئيس النادي على أنه لا توجد أي عروض مقدمة لنجوم الفريق في الفترة الحالية مشيرا إلى أن الإدارة ترحب بأي عروض بشرط أن تليق باسم اللاعب والقلعة البيضاء .

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