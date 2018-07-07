"أسس مسرح السامر وتزوج تحية كاريوكا وهدى سلطان".. معلومات عن حسن عبدالسلام في ذكرى رحيله
الأحد 08/يوليه/2018 - 01:12 م
شيماء عطية
تحل، اليوم الأحد، الذكري الخامسة على رحيل الممثل والمخرج المسرحي الراحل حسن عبدالسلام، والذي لعب دور كبير في تاريخ المسرح المصري والعربي، وقدم خلال مسيرته الممتدة على مدار ستة عقود العديد من المسرحيات الناجحة أشهرها "المتزوجون، هالة حبيبتي، سيدتي الجميلة".
وفي السطور التالية تعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات عن شيخ المخرجين المسرحيين:-
١- ولد حسن عبدالسلام في السابع والعشرين من مارس عام ١٩٢٧.
٢- درس عبدالسلام التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ولكنه اتجه للعمل في مجال الاخراج.
٣- شغل عبدالسلام العديد من المناصب الهامة ومنها: مدير للمسرح الحديث والمسرح الغنائي، ورئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية عام 1979.
٤- أخرج عبدالسلام العديد من المسرحيات الهامة وأشهرها: "الشيطان يسكن في بيتنا، سيداتى الجميلة، الناس مقمامات، نور الخير، الانسيان والظل، عطشان يا صبايا، المتزوجين، الملاك الأزرق، هالة حبيبتى، رصاصة في القلب".
٥- ساهم عبدالسلام بمشروعات للدولة مثل مسرح السامر ومسارح القرى من النوبة إلى مرسى مطروح، والفرقة النموذجية للثقافة الجماهيرية ومشروع الفنان الشامل لفرقة الآلات الشعبية.
٦- إلى جانب الإخراج، شارك عبدالسلام بالتمثيل في العديد من الأفلام ومنها "السكرية"، و"سيد درويش"، و"اعترافات امرأة".
٧- ألف عبدالسلام مسرحيتي "الصغيرة"، و" ابتسامة وراء قضبان - أنا وصاحبي في الكازوزة".
٨- تزوج عبدالسلام ثلاث مرات، وكانت إحدى زيجاته الفنانة الراحلة هدى سلطان والراقصة تحية كاريوكا.
٩- توفي عبدالسلام في 8 يوليو عام 2013، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا، وشهدت جنازته حضور أعلام الفن والمسرح.
وفي السطور التالية تعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات عن شيخ المخرجين المسرحيين:-
١- ولد حسن عبدالسلام في السابع والعشرين من مارس عام ١٩٢٧.
٢- درس عبدالسلام التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ولكنه اتجه للعمل في مجال الاخراج.
٣- شغل عبدالسلام العديد من المناصب الهامة ومنها: مدير للمسرح الحديث والمسرح الغنائي، ورئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية عام 1979.
٤- أخرج عبدالسلام العديد من المسرحيات الهامة وأشهرها: "الشيطان يسكن في بيتنا، سيداتى الجميلة، الناس مقمامات، نور الخير، الانسيان والظل، عطشان يا صبايا، المتزوجين، الملاك الأزرق، هالة حبيبتى، رصاصة في القلب".
٥- ساهم عبدالسلام بمشروعات للدولة مثل مسرح السامر ومسارح القرى من النوبة إلى مرسى مطروح، والفرقة النموذجية للثقافة الجماهيرية ومشروع الفنان الشامل لفرقة الآلات الشعبية.
٦- إلى جانب الإخراج، شارك عبدالسلام بالتمثيل في العديد من الأفلام ومنها "السكرية"، و"سيد درويش"، و"اعترافات امرأة".
٧- ألف عبدالسلام مسرحيتي "الصغيرة"، و" ابتسامة وراء قضبان - أنا وصاحبي في الكازوزة".
٨- تزوج عبدالسلام ثلاث مرات، وكانت إحدى زيجاته الفنانة الراحلة هدى سلطان والراقصة تحية كاريوكا.
٩- توفي عبدالسلام في 8 يوليو عام 2013، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا، وشهدت جنازته حضور أعلام الفن والمسرح.