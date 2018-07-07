ترتيب صعب لمباريات المصري في الدوري العام
الأحد 08/يوليه/2018 - 01:10 م
الفجر الرياضي
أجريت ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مباريات الدوري الممتاز للموسم 2018-2019، بحضور مندوبي الأندية.
وأسفرت القرعة عن مواجهة المصري مع نظيره الجونة في الجولة الأولى من عمر المسابقة.
جدول مباريات المصري في الدوري العام:-
الأسبوع الأول : الجونة vs المصري.
الأسبوع الثاني : المصري vs الأهلي.
الأسبوع الثالث : بتروجيت vs المصري
الأسبوع الرابع : المصري vs الاتحاد السكندري.
الأسبوع الخامس : مصر المقاصة vs المصري.
الأسبوع السادس : المصري vs نجوم المستقبل.
الأسبوع السابع : انبي vs المصري.
الأسبوع الثامن : المصري vs طلائع الجيش.
الأسبوع التاسع : سموحة vs المصري.
الأسبوع العاشر : المصري vs المقاولون العرب.
الأسبوع الحادي عشر : الزمالك vs المصري.
الأسبوع الثاني عشر : المصري vs الاسماعيلي.
الأسبوع الثالث عشر : المصري vs بيراميدز.
الأسبوع الرابع عشر : وادي دجلة vs المصري.
الأسبوع الخامس عشر : المصري vs حرس الحدود.
الأسبوع السادس عشر : الانتاج الحربي vs المصري.
الأسبوع السابع عشر : المصري vs الداخلية.