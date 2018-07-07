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ترتيب صعب لمباريات المصري في الدوري العام

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:10 م
ترتيب صعب لمباريات المصري في الدوري العام
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الفجر الرياضي
 

أجريت ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مباريات الدوري الممتاز للموسم 2018-2019، بحضور مندوبي الأندية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة المصري مع نظيره الجونة في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

جدول مباريات المصري في الدوري العام:-

الأسبوع الأول : الجونة vs المصري.

الأسبوع الثاني : المصري vs الأهلي.

الأسبوع الثالث : بتروجيت vs المصري

الأسبوع الرابع : المصري vs الاتحاد السكندري.

الأسبوع الخامس : مصر المقاصة vs المصري.

الأسبوع السادس : المصري vs نجوم المستقبل.

الأسبوع السابع : انبي vs المصري.

الأسبوع الثامن : المصري vs طلائع الجيش.

الأسبوع التاسع : سموحة vs المصري.

الأسبوع العاشر : المصري vs المقاولون العرب.

الأسبوع الحادي عشر : الزمالك vs المصري.

الأسبوع الثاني عشر : المصري vs الاسماعيلي.

الأسبوع الثالث عشر : المصري vs بيراميدز.

الأسبوع الرابع عشر : وادي دجلة vs المصري.

الأسبوع الخامس عشر : المصري vs حرس الحدود.

الأسبوع السادس عشر : الانتاج الحربي vs المصري.

الأسبوع السابع عشر : المصري vs الداخلية.

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