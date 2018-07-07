ترتيب متوازن لجدول مباريات سموحة في الدوري المصري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2018/2019 عن مواجهة فريق سموحة لنادي مصر المقاصة بملعب الأخير في الجولة الأولى.

وأجريت القرعة ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور مندوبي الأندية وتقرر مسبقًا إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الجولتين 17 و34 بالدوري بنهاية كل دور من المسابقة .

جدول مباريات سموحة في الدوري المصري

1- مصر المقاصة * سموحة

2- سموحة * نجوم المستقبل

3- إنبي * سموحة

4- سموحة * طلائع الجيش

5- سموحة * بيراميدز

6- المقاولون العرب * سموحة

7- سموحة * الزمالك

8- الإسماعيلي * سموحة

9- سموحة * المصري

10- وادي دجلة * سموحة

11- سموحة * حرس الحدود

12- الإنتاج الحربي * سموحة

13- سموحة * الداخلية

14- الجونة * سموحة

15- سموحة * الأهلي

16- بتروجت * سموحة

17- سموحة * الاتحاد السكندري