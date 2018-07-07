مفتشة جمارك واكتشفها أسامة أنور عكاشة.. معلومات عن علية الجباس في ذكرى ميلادها

تحل، اليوم الأحد، الذكرى الخامسة والسبعين على ميلاد الفنانة الراحلة علية الجباس، والتي اشتهرت بدور السبعاوية في مسلسل "ليالي الحلمية".





وفي السطور المقبلة، يستعرض " الفجر الفني " 10 معلومات عنها.