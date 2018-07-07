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مفتشة جمارك واكتشفها أسامة أنور عكاشة.. معلومات عن علية الجباس في ذكرى ميلادها

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:07 م
مفتشة جمارك واكتشفها أسامة أنور عكاشة.. معلومات عن علية الجباس في ذكرى ميلادها
علية الجباس
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شيماء عطية
 

تحل، اليوم الأحد، الذكرى الخامسة والسبعين على ميلاد الفنانة الراحلة علية الجباس، والتي اشتهرت بدور السبعاوية في مسلسل "ليالي الحلمية".


وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" 10 معلومات عنها.


١-ولدت علية في الثامن يوليو ١٩٤٣ في بورسعيد.
٢-عملت في بداياتها مفتشة جمارك في بورسعيد.
٣-اسست فرقة الجمارك المسرحية لعامي 1984 و1985.
٤-عملت بنادي المسرح مع الفنان فؤاد صالح.
٥-أسست مع نصر الدين الغريب فرقة الأقليمي.
٦-جاءت للقاهرة لإداء مسرحية "الدرافيل".
٧-وقع اختيار المخرج أسامة انور عكاشة عليها لأداء دور السبعاويه في مسلسل "ليالي الحلمية".
٨-لها العديد من المسلسلات الناجحة أشهرها: "هوانم جاردن سيتي" و"حديث الصباح والمساء".
٩-اتجهت للسينما، وشاركت في أفلام: "الخطيئة السابعة"، و"امرأة فوق القمة".
١٠-توفيت في التاسع والعشرين من مايو ٢٠٠٢، عن عمر ناهز ال٥٩ عامًا.

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