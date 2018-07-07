ترتيب مباريات الاتحاد.. مواجهات صعبة لزعيم الثغر في الأسابيع الأولى
أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2018/2019 عن مواجهة فريق الاتحاد السكندري لنادي المقاولون العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من مباريات المسابقة .
وأجريت القرعة ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور مندوبي
الأندية وتقرر مسبقا إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الجولتين 17 و34
بالدوري بنهاية كل دور من المسابقة .
وجاءت مباريات الاتحاد السكندري بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي
:
1- الاتحاد السكندري * المقاولون العرب
2- الزمالك * الاتحاد السكندري
3- الاتحاد السكندري * الإسماعيلي
4- المصري البورسعيدي * الاتحاد السكندري
5- الاتحاد السكندري * وادي دجلة
6- حرس الحدود * الاتحاد السكندري
7- الاتحاد السكندري * الانتاج الحربي
8- الداخلية * الاتحاد السكندري
9- الاتحاد السكندري * الجونة
10- الأهلي * الاتحاد السكندري
11- الاتحاد السكندري * بتروجت
12- بيراميدز * الاتحاد السكندري
13- مصر المقاصة * الاتحاد السكندري
14- الاتحاد السكندري * نجوم المستقبل
15- إنبي * الاتحاد السكندري
16- الاتحاد السكندري * طلائع الجيش
17- سموحة * الاتحاد السكندري