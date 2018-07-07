ترتيب مباريات الاتحاد.. مواجهات صعبة لزعيم الثغر في الأسابيع الأولى

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2018/2019 عن مواجهة فريق الاتحاد السكندري لنادي المقاولون العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من مباريات المسابقة .

وأجريت القرعة ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور مندوبي الأندية وتقرر مسبقا إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الجولتين 17 و34 بالدوري بنهاية كل دور من المسابقة .

وجاءت مباريات الاتحاد السكندري بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي :

1- الاتحاد السكندري * المقاولون العرب

2- الزمالك * الاتحاد السكندري

3- الاتحاد السكندري * الإسماعيلي





4- المصري البورسعيدي * الاتحاد السكندري

5- الاتحاد السكندري * وادي دجلة

6- حرس الحدود * الاتحاد السكندري

7- الاتحاد السكندري * الانتاج الحربي

8- الداخلية * الاتحاد السكندري

9- الاتحاد السكندري * الجونة

10- الأهلي * الاتحاد السكندري

11- الاتحاد السكندري * بتروجت

12- بيراميدز * الاتحاد السكندري

13- مصر المقاصة * الاتحاد السكندري

14- الاتحاد السكندري * نجوم المستقبل

15- إنبي * الاتحاد السكندري

16- الاتحاد السكندري * طلائع الجيش

17- سموحة * الاتحاد السكندري