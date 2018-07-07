ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ترتيب مباريات الاتحاد.. مواجهات صعبة لزعيم الثغر في الأسابيع الأولى

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:03 م
ترتيب مباريات الاتحاد.. مواجهات صعبة لزعيم الثغر في الأسابيع الأولى
الاتحاد السكندري
طباعة
محمد عبد الفتاح
 

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2018/2019 عن مواجهة فريق الاتحاد السكندري لنادي المقاولون العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من مباريات المسابقة .

 

وأجريت القرعة ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور مندوبي الأندية وتقرر مسبقا إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الجولتين 17 و34 بالدوري بنهاية كل دور من المسابقة .

 

وجاءت مباريات الاتحاد السكندري بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي :

 

1- الاتحاد السكندري * المقاولون العرب

 

2- الزمالك * الاتحاد السكندري

 

3- الاتحاد السكندري * الإسماعيلي


4- المصري البورسعيدي * الاتحاد السكندري

 

5- الاتحاد السكندري * وادي دجلة

 

6- حرس الحدود * الاتحاد السكندري

 

7- الاتحاد السكندري * الانتاج الحربي

 

8- الداخلية * الاتحاد السكندري

 

9- الاتحاد السكندري * الجونة

 

10- الأهلي * الاتحاد السكندري

 

11- الاتحاد السكندري * بتروجت

 

12- بيراميدز * الاتحاد السكندري

 

13- مصر المقاصة * الاتحاد السكندري

 

14- الاتحاد السكندري * نجوم المستقبل

 

15- إنبي * الاتحاد السكندري

 

16- الاتحاد السكندري * طلائع الجيش

 

17- سموحة * الاتحاد السكندري

 

المزيد عن: قرعة الدوري المصري الزمالك الدوري المصري الاهلي الاتحاد السكندري اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/8/2018 1:10:06 PM