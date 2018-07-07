تابعتين لـ"السويدي إلكتريك" توقعا عقوداً مع التنمية الصناعية بـ880مليون جنيه





أعلنت شركة السويدى اليكتريك، أن شركة اس دى ام للتطوير والادارة (احدى الشركات التابعة) والمملوكة لها بنسبة 99.9% قد قامت بالتوقيع على عقد التخصيص والتطوير والتنمية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمساحة 2 مليون متر مربع بقيمة 440 مليون جنيه مصرى.





وأضافت في بيان للبورصة أن شركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية هي الاخرى (احدى الشركات التابعة) والمملوكة للسويدى إلكتريك بنسبة 45% قد تقدمت للهيئة بعروضها بخصوص تخصيص أراضي ضمن البرنامج بمدينة العاشر من رمضان، لمساحة 2 مليون متر مربع بقيمة 440 مليون جنيه.





جدير بالذكر أنه قد تم التوقيع من قبل الشركيتين يوم الخميس الماضي.





يشار إلى أن أرباح السويدي إلكتريك، تراجعت خلال الربع الأول من 2018، بنسبة 7% على أساس سنوي، نتيجة زيادة التكاليف، حيث حققت أرباحاً بلغت 1.4 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.53 مليار جنيه في الربع الأول من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 6.4 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 3.9 مليار جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية



