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جدول تدرتيب مباريات الأهلي بالدوري المصري

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:02 م
جدول تدرتيب مباريات الأهلي بالدوري المصري
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علي نبوي
 

أجريت ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مباريات الدوري الممتاز للموسم 2018-2019، بحضور مندوبي الأندية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الاهلي حامل اللقب مع نظيره الإسماعيلي وصيف المسابقة في الموسم الماضي.

وجاءت مباريات الأهلي بالمسابقة على النحو التالي :-

الجولة الأولى: الأهلي × الإسماعيلي

الجولة الثانية: المصري × الأهلي

الجولة الثالثة: الأهلي× وادي دجلة 

الجولة الرابعة: حرس الحدود × الأهلي

الجولة الخامسة: الأهلي × الإنتاج الحربي

الجولة السادسة: الداخلية × الأهلي 

الجولة السابعة: الأهلي × الجونة 

الجولة الثامنة: بيراميدز إف سي × الأهلي

الجولة التاسعة: بتروجت × الأهلي

الجولة العاشرة : الأهلي × الاتحاد السكندري

الجولة الحادية عشر: مصر المقاصة × الأهلي 

الجولة الثانية عشر: الأهلي × نجوم المستقبل 

الجولة الثالثة عشر: إنبي × الأهلي 

الجولة الرابعة عشر: الأهلي × طلائع الجيش

الجولة الخامسة عشر: سموحة × الأهلي 

الجولة السادسة عشر: الأهلي× المقاولون العرب

الجولة السابعة عشر: الزمالك × الأهلي

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