جدول تدرتيب مباريات الأهلي بالدوري المصري
الأحد 08/يوليه/2018 - 01:02 م
علي نبوي
أجريت ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مباريات الدوري الممتاز للموسم 2018-2019، بحضور مندوبي الأندية.
وأسفرت القرعة عن مواجهة الاهلي حامل اللقب مع نظيره الإسماعيلي وصيف المسابقة في الموسم الماضي.
وجاءت مباريات الأهلي بالمسابقة على النحو التالي :-
الجولة الأولى: الأهلي × الإسماعيلي
الجولة الثانية: المصري × الأهلي
الجولة الثالثة: الأهلي× وادي دجلة
الجولة الرابعة: حرس الحدود × الأهلي
الجولة الخامسة: الأهلي × الإنتاج الحربي
الجولة السادسة: الداخلية × الأهلي
الجولة السابعة: الأهلي × الجونة
الجولة الثامنة: بيراميدز إف سي × الأهلي
الجولة التاسعة: بتروجت × الأهلي
الجولة العاشرة : الأهلي × الاتحاد السكندري
الجولة الحادية عشر: مصر المقاصة × الأهلي
الجولة الثانية عشر: الأهلي × نجوم المستقبل
الجولة الثالثة عشر: إنبي × الأهلي
الجولة الرابعة عشر: الأهلي × طلائع الجيش
الجولة الخامسة عشر: سموحة × الأهلي
الجولة السادسة عشر: الأهلي× المقاولون العرب
الجولة السابعة عشر: الزمالك × الأهلي