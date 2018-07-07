موعد مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري المصري
الأحد 08/يوليه/2018 - 12:51 م
الفجر الرياضي
أسفرت قرعة الدوري المصري لموسم 2018- 2019 عن مواجهة نادي بيراميدز لفريقي الأهلي والزمالك في الأسبوعين الثامن والتاسع على التوالي للدوري المصري.
ويلعب بيراميز مع الأهلي في الجولتين 8 و25 للدوري المصري بينما مع الزمالك
في الأسبوعين 9 و26.
ويفتتح نادي بيراميدز مبارياته في أول ظهور له بالدوري المصري بمواجهة نادي
إنبي بينما يلعب الأهلي مع الإسماعيلي، والزمالك مع بتروجت.
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