موعد مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري المصري

أسفرت قرعة الدوري المصري لموسم 2018- 2019 عن مواجهة نادي بيراميدز لفريقي الأهلي والزمالك في الأسبوعين الثامن والتاسع على التوالي للدوري المصري.

ويلعب بيراميز مع الأهلي في الجولتين 8 و25 للدوري المصري بينما مع الزمالك في الأسبوعين 9 و26.

ويفتتح نادي بيراميدز مبارياته في أول ظهور له بالدوري المصري بمواجهة نادي إنبي بينما يلعب الأهلي مع الإسماعيلي، والزمالك مع بتروجت.