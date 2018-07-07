سامح عاشور: قوائم أتعاب المحاماة المتداولة "مزورة"‎

نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، قوائم الأتعاب لأعمال المحاماة التي تداولها البعض عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدًا على أن تلك الأوراق الممهورة بخاتم منسوب للنقابة مزورة.





وأوضح في بيان له، اليوم الأحد: "أتعاب المحامين تختلف حسب طبيعة الموكل والدعوى واسم المحامي نفسه ومكانته، كما تختلف الأتعاب في القضية الواحدة، فليست كل القضايا واحدة في خصوصيتها وآلياتها وأدواتها ومسالك الدفاع فيها ونوعية المتهم ونوعية المجني عليه وغيرها من عوامل لا يمكن أن تقع تحت حصر".





وقال البيان، "طالعتنا بعض صفحات المحامين على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بقوائم أتعاب المحامين لأعمال المحاماة من تأسيس شركات وإنذارات وكتابة عقود ثم انواع الدعاوى من قضايا مدنية وجنح وجنايات ومحكمة الأسرة ومجلس الدولة، تحت عنوان أتعاب خاصة بمحامين 2018".





وأضاف أنه قد زيلت إحدى صفحات هذا البيان بخاتم منسوب إلى نقابة المحامين ويحدد البيان أمام كل عمل قيمة الأتعاب المقررة عليه.





وأكد أن ما ورد في هذا البيان غير صحيح بالمرة ويحمل الكثير من المغالطات ولم يصدر عن نقابة المحامين العامة أو أية نقابة فرعية.





وأشار إلى أن أتعاب المحامين تختلف حسب طبيعة الموكل والدعوى واسم المحامي نفسه ومكانته، كما تختلف الأتعاب في القضية الواحدة، فليست كل القضايا واحدة في خصوصيتها وآلياتها وأدواتها ومسالك الدفاع فيها ونوعية المتهم ونوعية المجني عليه وغيرها من عوامل لا يمكن أن تقع تحت حصر.





وأكمل، أن نقابة المحامين كانت قد حذرت من صدور مثل هذه البيانات والاجتهادات التي قد تؤثر سلبا على موقف النقابة خاصة في مفاوضاتها مع مصلحة الضرائب بحساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة والتي بذلت فيها النقابة جهودا كبيرة في إظهار عناصر كثيرة يصعب معها وضع رقم محدد لأتعاب المحاماة في كل دعوى.





وأهاب النقيب في البيان، بالمحامين عدم مسايرة الحملات المغرضة والبيانات المزورة التي لا تستهدف صالح المحامين.



