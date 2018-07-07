"دريم" تكشف سبب انقطاع البث عن برنامج قصواء الخلالي

اعتذرت إدارة قناة "دريم"، للمشاهدين، وذلك بعد انقطاع البث المباشر، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج "صباح دريم"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، وذلك بسبب عطل فني مفاجئ.

وقررت الإدارة، عرض حلقة مسجلة من "صباح دريم"، لحين معالجة العطل الفني، حيث نوهت للجمهور بقولها: "نعتذر عن انقطاع البث المباشر لحلقة اليوم من صباح دريم لحدوث عطل فني، ويتم الآن إذاعة حلقة مسجلة".

برنامج "صباح دريم" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، يُبث يوميًا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الهواء مباشرة.