بيراميدز يصطدم بالأهلي والزمالك على التوالي (اعرف المواعيد)

أسفرت قرعة الدوري المصري في موسمه الجديد عن مواجهة نادي بيراميدز لفريقي الأهلي والزمالك في الأسبوعين الثامن والتاسع على التوالي.





وتقام مباراتا بيراميدز أمام الأهلي والزمالك خلال الأسبوع الخامس والعشرين ثم الأسبوع السادس والعشرين في الدور الثاني للدوري المصري.





ويفتتح نادي بيراميدز مبارياته في أول ظهور له بالدوري المصري بمواجهة نادي إنبي بينما يلعب الأهلي مع الإسماعيلي، والزمالك مع بتروجت.



















