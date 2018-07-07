ضبط عاطل وسائق بحوزتهما مواد مخدرة بالبحر الأحمر



كما ضبط بحوزته مبلغ مالي 1700 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول، حال استقلاله أحد الأتوبيسات القادمة من مدينة سوهاج إلى مدينة القصير".



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات؛ بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 509 إداري قسم القصير لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.



كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، من ضبط المدعو "س ر ح ع" 39 عاما سائق ومقيم بمدينة رأس غارب، وبحوزته عدد 3 قطع متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن 95 جراما.





وضبط بحوزته عدد 5 أقراص من عقار التامول المخدر، ومبلغ مالي قدره 1500 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي متحصلات بالإتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.





وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1242 جنح قسم رأس غارب 2018، وجارٍ العرض على النيابة العامة.



تمكن ضباط قسم شرطة القصير بمحافظة البحر الأحمر، من ضبط المدعو "ع ع ع ا"، 28 عامًا، دون عمل، مقيم، سوهاج، والسابق اتهامه في قضيتين مخدرات، بحوزته عدد 25 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، تزن حوالي 50 جرامًا.