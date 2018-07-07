ضبط 40 قضية مخالفة في حملات تموينية بالجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 40 مخالفة تموينية، تنوعت مابين 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 9 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، 8 مخالفات عدم وجود قائمة أسعار، 5 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 مخالفات إدارة منشأة بدون ترخيص.



وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.